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أورينبورغ جنوب روسيا.. الفيضان بلغ ذروته ويتجه نحو الانحسار

أخبار روسيا

أورينبورغ جنوب روسيا.. الفيضان بلغ ذروته ويتجه نحو الانحسار
Sputnik
مدينة أورينبورغ، روسيا
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أعلن دينيس باسلر حاكم مقاطعة أورينبورغ جنوب روسيا بلوغ الفيضان ذروته بمدينة أورينبورغ وتوقف منسوب المياه عن الارتفاع، ما يشير إلى قرب انحسار مياه نهر الأورال عن المدينة.

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وكتب باسلر على "تلغرام": "حتى صباح الـ13 من أبريل بلغ منسوب المياه في نهر الأورال عند مدينة أورينبورغ 11 مترا و71 سم وبقي ثابتا خلال الساعات الأربع الماضية. نأمل أن يكون الفيضان قد بلغ ذروته وأن يستقر الوضع لتنحسر المياه عن المدينة".

وأعلن في أورينبورغ أن المياه غمرت حوالي 1.8 ألف حقل و800 منزل ومبنى في المدينة وضواحيها خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

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