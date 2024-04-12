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روسيا.. ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال بمدينة أورينبورغ إلى مستوى خطير جديد

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روسيا.. ارتفاع منسوب مياه نهر الأورال بمدينة أورينبورغ إلى مستوى خطير جديد
Sputnik
مدينة أورينبورغ، روسيا
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أعلن نائب عمدة مدينة أورينبورغ جنوبي روسيا ألكسندر كودينوف ارتفاع منسوب المياه في نهر الأورال في مجراه بالمدينة وضواحيها إلى مستوى خطير جديد بلغ 1120 سم فوق السقف الخطر.

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وقال للصحفيين: "منسوب المياه استمر في الارتفاع الليل الماضي وبلغ حتى صباح اليوم الجمعة 1120 سم".

وأضاف أن المياه غمرت في الليلة الماضية 361 منزلا وأراضي شاسعة بأطراف المدينة، كما تم إجلاء 99 شخصا.

وأضاف: "الأرصاد الجوية الروسية تشير إلى أن أورينبورغ ستشهد اليوم ذروة الفيضان الذي سيستمر يومين قبل أن ينخفض منسوب المياه".

من جهتها حذرت بلدية مدينة أورينبورغ من انقطاعات مؤقتة للكهرباء في بعض أحياء المدينة بسبب الفيضان.

وكتبت على "تلغرام": "بسبب الارتفاع المستمر في منسوب مياه نهر الأورال لا يزال خطر الفيضان يهدد مواقع الطاقة".

وفي مقاطعة كورغان المجاورة لا تزال 205 مبان سكنية وجسر واحد و7 طرق مقطوعة في 9 مناطق غمرتها مياه الفيضان. 

المصدر: نوفوستي

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