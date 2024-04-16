انطلاق مناورات روسية طاجيكية واسعة لمكافحة الإرهاب (فيديو)

أعلنت الدفاع الروسية انطلاق مناورات روسية طاجيكية واسعة في طاجيكستان ستتدرب فيها القوات المشاركة على رصد المجموعات الإرهابية والقضاء عليها باستخدام المروحيات والدبابات والمدفعية.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن المناورات ستشمل تدرب القوات على حماية الحدود ومنع تسلل الزمر الإرهابية وتصفيتها.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المناورات تجريها قوات القاعدة الروسية رقم "201" في طاجيكستان باستخدام مروحيات "مي-24" الهجومية، ومروحيات "مي-8"، والدبابات والمدفعية، كما ستشارك فيها القوات الجبلية المؤللة، وتشكيلات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وفرق الحرب الإلكترونية والمسيّرات، وستستمر حتى الـ18 من أبريل الجاري.

تجدر الإشارة إلى تكثيف التعاون الأمني بين روسيا وطاجيكستان في أعقاب الاعتداء الإرهابي على مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو مؤخرا، الذي نفذه إرهابيون طاجيك بتوجيه وتمويل من استخبارات كييف، حسب التحقيقات الأولية الروسية.

وشنت الاستخبارات الطاجيكية حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من ذوي الإرهابيين، والمتعاونين معهم في إطار رفد التحقيق الذي تجريه روسيا.

المصدر: تاس