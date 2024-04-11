روسيا تقترح على البلدان الصديقة المساعدة في تشكيل وتدريب قوات المظليين

اقترحت مؤسسة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية المتخصصة في تصدير الأسلحة على البلدان الصديقة المساعدة في تشكيل وتدريب وحدات سلاح المظليين.

وجاء في بيان نشرته "روس أوبورون إكسبورت" أن المؤسسة مستعدة للمساهمة في تنظيم وحدات المظليين وتدريب أفرادها وإنشاء البنية البرية اللازمة وتوريد كافة الأنواع من المعدات الحربية والأسلحة.

إقرأ المزيد

وقال مدير عام "روس أوبورون أكسبورت" ألكسندر ميخييف إن تلك الإجراءات ستؤدي إلى استحداث سلاح جديد جاهز للقتال في القوات المسلحة التابعة للجهة التي تتقدم بطلب المساعدة. وهناك، حسب ميخييف، احتمالات لورود مثل هذه الطلبات من بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا.

يذكر أن مجمع الصناعات الدفاعية الروسي ينتج العديد من الأسلحة والمعدات الحربية التي تستخدمها قوات المظليين. وتجدر الإشارة هنا إلى مدرعات "تايفون" المتعددة المهام، عربات الإنزال القتالية "بي إم دي – 2"، "بي إم دي – 3" و"بي إم دي – 4 إم" وناقلات الأفراد المدرعة "بي تي إر – دي"، "بي تي إر-إم دي إم" ومدفع " نونا – إس" الذاتي الحركة ومدفع "سبروت – إس دي" الذاتي الحركة والمضاد للدبابات وهاون"دروك" الذاتي الحركة ومدفع "لوتوس" الذاتي الحركة ومنظومة "كورنيت -إي إم" المضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا