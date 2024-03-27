الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من عربات الإنزال القتالية

تسلمت وزارة الدفاع الروسية دفعات جديدة من عربات الإنزال القتالية المطورة "بي إر دي – 2" و"بي تي إر – دي".

وقد خضعت تلك المدرعات بعد إصلاحها العام وإدخال تعديلات في تصميمها لكل الأنواع من الاختبارات الميدانية. وقال مصدر في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية إن الاختبارات الميدانية والحكومية لعربات الإنزال القتالية قد انتهت.

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وذكر المصدر أن عربة "بي إم دي – 2" هي مدرعة مجنزرة برمائية بوزن لا يقل عن 10 أطنان تخصص للخدمة في سلاح المظليين، ويمكن إنزالها بمظلات أو داخل طائرة النقل. ويضم طاقمها فردين وبمقدورها نقل 5 أفراد.

وتتضمن أسلحتها المدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم الذي يطلق النيران بذخائر خارقة الدروع والشديدة الانفجار والحارقة بسرعة 300 طلقة في الدقيقة. وتحمل "بي إم – 2" كذلك رشاشين يدمران مشاة العدو والمركبات غير المدرعة. أما مدرعة " بي إم دي – 2" المطورة فتم تزويدها ببرج "بيريغ" المدرع.

أما عربة "بي تي إر – دي" فهي عبارة عن ناقلة مدرعة محمولة جوا، وتم تصنيعها على أساس عربة الإنزال القتالية "بي إم دي – 1"، ويضم طاقمها 3 أفراد، وبمقدورها نقل حتى 10 مظليين. وتم تسليح الناقلة برشاشين عيار 7.62 ملم ورشاش ثقيل.

وقد تم على أساس "بي تي إر- دي" تصميم منصة لمدفع "نونا" الذاتي الدفع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا