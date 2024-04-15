نيبينزيا: استمرار الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه سيؤدي إلى كارثة نووية

أكدت روسيا أنها ستواصل ضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية، وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأعضاء العقلاء في المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعهم لإنقاذ العالم من حادث نووي.

جاءت هذه التصريحات على لسان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.

وقال نيبينزيا: "إذا استمرت الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، فلا يمكن لأحد أن يستبعد تماما وقوع كارثة نووية على نطاق إقليمي وحتى عالمي".

وأضاف: "من جانبنا، ستواصل بلادنا ضمان حماية محطة زابوروجيه من الهجمات والاستفزازات الأوكرانية. ونعتزم مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن النووي في محطة الطاقة النووية".

وتابع: "ندعو أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك جميع الأعضاء العقلاء في المجتمع الدولي، إلى بذل كل ما في وسعهم لإنقاذ العالم من حادث نووي".

وشدد نيبينزيا على أن إحدى أهم الخطوات من هذا النوع ستكون الإدانة المباشرة والصريحة لتصرفات أوكرانيا، التي دفعت العالم أكثر من مرة إلى حافة الكارثة.

كما أشار إلى أن الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تكثفت خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن موسكو تبقي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اطّلاع دائم على ذلك.

وقال: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، لم يتم استئناف مثل هذه الهجمات فحسب، بل تكثفت بشكل حاد أيضا، وقد سجلت القوات المسلحة الروسية وقمعت ما يصل إلى 100 مركبة جوية بدون طيار أسبوعيا".

وشدد على أن "بلادنا أبلغت بانتظام وتواصل إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه التصرفات غير المقبولة"، مضيفا أن الزملاء الغربيين لا يريدون مع ذلك الاعتراف بالتهديدات التي خلقتها كييف حتى الآن.

ويوم الخميس الماضي، انعقدت جلسة استثنائية بمقر الوكالة في فيينا بسبب الهجمات المتكررة على محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية.

وذكرت الخدمة الصحفية لمحطة "زابوروجيه" للطاقة النووية الثلاثاء الماضي، أن مسيّرة أوكرانية هاجمت سطح أحد مباني المحطة ويضم مركزا للتدريب، حيث يوجد جهاز محاكاة للمفاعل، ولم يصب أحد بأذى.

وقد هاجمت القوات الأوكرانية يوم الأحد الماضي قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة "زابوروجيه"، كما تم استهداف حرم المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية.

كذلك أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن محطة "زابوروجيه" كانت قريبة من حادث نووي خلال هجوم القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة في 7 أبريل الجاري.

المصدر: RT