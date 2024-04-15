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أين انتشر حطام صواريخ إيران ضد اسرائيل؟ (فيديو+صور)

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أين انتشر حطام صواريخ إيران ضد اسرائيل؟ (فيديو+صور)
الجيش الإسرائيلي
آثار قصف إيراني على قاعدة "نيفاتيم" الجوية العسكرية الإسرائيلية
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نشر الجيش الإسرائيلي صورا ومقاطع فيديو لاعتراض وتدمير وأماكن سقوط صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران على إسرائيل في هجومها ردا على الغارة الإسرائيلية على قنصلية طهران في دمشق.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في اعتراض العشرات من التهديدات الجوية التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

كما انتشرت صور قيل إنها لحطام صواريخ في عدد من دول المنطقة كالأردن وإقليم كردستان ومنطقة البحر الميت وغيرها.

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وأكد أنه من بين مئات عمليات الإطلاق، لم يعبر سوى عدد قليل من الصواريخ إلى أراضي إسرائيل مما تسبب في أضرار طفيفة فقط للبنية التحتية في قاعدة "نيفاتيم" الجوية ولم يتأثر عملها.

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واستخدم الحرس الثوري الإيراني طائرات مسيرة من طراز "شاهد-136"، وصواريخ كروز من طراز Paveh، وصواريخ العماد (نسخة معدلة من شهاب-3) وصواريخ "خيبر شيكان" الباليستية المتوسطة المدى.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية استخدام إيران 7 صواريخ فرط صوتية، من المفترض أنها من طراز "الفاتح"، لضرب قاعدة نيفاتيم الجوية.

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من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس الأحد أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.

المصدر: RT

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