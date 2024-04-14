خامنئي ينشر فيديو للصواريخ الإيرانية فوق قبة الأقصى ويعلق عليه بالعبرية (فيديو)

نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر الصواريخ الإيرانية فوق قبة المسجد الأقصى، موجها رسالة باللغة العبرية.

وجاء في التغريدة التي كتبت باللغة العبرية: "ستكون القدس في أيدي المسلمين، وسيحتفل العالم الإسلامي بتحرير فلسطين".

אל-קודס הקדושה תהיה בידי המוסלמים, והעולם המוסלמי יחגוג שחרור פלסטין. pic.twitter.com/PB3wZk1jcN — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 14, 2024

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وأظهرت اللقطات المصورة من القدس فجر اليوم الأحد، صواريخ ومسيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني نحو أهداف عسكرية في داخل إسرائيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، ليل السبت-الأحد، مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا، فيما أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري لاحقا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية، أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على الهجوم.

المصدر: RT