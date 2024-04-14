الصواريخ الإيرانية تحلق فوق قبة الصخرة في القدس (فيديوهات)

أظهرت لقطات مصورة من القدس فجر اليوم الأحد، لحظة اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني نحو أهداف عسكرية في داخل إسرائيل.

وأكدت مراسلتنا أن صافرات الإنذار دوت قرب مفاعل ديمونا النووي، وفي جنوب صحراء النقب ووسطها، وفي عراد شرقي صحراء النقب، كما أشارت مراسلتنا إلى دوي صوت انفجار قرب تل أبيب وفي مدينة القدس.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

المصدر: RT