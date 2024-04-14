إعلام عبري: نتنياهو قرر تأجيل العملية العسكرية في رفح

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل العملية العسكرية في رفح.

ووفقا لتصريحات إسرائيلية صدرت قبل الهجوم الإيراني كانت الحكومة الإسرائيلية عازمة على اجتياح رفح، حيث توجد مخيمات النازحين الفلسطينيين.

وأكد نتنياهو في وقت سابق أن الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل لن تثنيه عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، فوض بعد الهجوم الإيراني الليلة الماضية، نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.

وفي وقت لاحق أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

وفي نفس السياق أكد بايدن دعم بلاده "الثابت" لإسرائيل في مواجهة "التهديدات الإيرانية ووكلائها".

من جانبه أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

المصدر: وكالات