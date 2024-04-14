بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا" مؤكدا على دعم بلاده الثابت لتل أبيب.

بايدن يعلن أن إسرائيل تمكنت بمساعدة الولايات المتحدة من إسقاط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريبا

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بايدن يعلن أنه سيعقد مشاورات مع الحلفاء بمجموعة السبع لتنسيق الرد على الهجوم الإيراني

بايدن يؤكد دعم الولايات المتحدة "الثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني

يتبع..