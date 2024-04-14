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نيويورك تايمز نقلا عن مصادر: أغلب عمليات الإطلاق كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق

بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا

أخبار العالم

بايدن: الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية تقريبا
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا" مؤكدا على دعم بلاده الثابت لتل أبيب.

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يتبع..

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