وزير الدفاع جالانت: إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأحد إن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران بعد تصدي عدة دول للهجوم الكبير الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأضاف غالانت في بيان أن صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتابع قائلا “لدينا فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد هذا التهديد الخطير من جانب إيران التي تهدد بتزويد تلك الصواريخ بمتفجرات نووية، وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للغاية.

وفي مؤتمر صحفي كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري النقاب عن مشاركة من سماهم الحلفاء والشركاء في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

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وقال هغاري إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل، وإن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في التصدي لـ99 % منها.

وقد ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في اعتراض الهجوم الجوي الإيراني من خلال اعتراض مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في إطار الهجوم الواسع النطاق. وتم الإعلان عن أضرار طفيفة لدى الجانب الإسرائيلي، وقال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في اعتراض معظم الصواريخ المهاجمة.

في الولايات المتحدة، دعا الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اعتبار ما حدث نصرا، لأن تقييم واشنطن يؤكد أن رد إيران غير ناجح، مؤكدا له أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي على إيران.

المصدر: Swissinfo