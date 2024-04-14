الجيش الإسرائيلي يعلن تجنيد لواءين احتياطيين بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عزمه على تجنيد لواءين احتياطيين للمهام العملياتية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بناء على تقييمه للوضع.

وقال الجيش في بيان: "وفقا لتقييم الوضع، سيتم في الأيام المقبلة تجنيد لواءين احتياطيين للمهام العملياتية في قطاع غزة"، وأكد الجيش أن "تجنيد القوات سيسمح بمواصلة الجهد والاستعداد للدفاع عن دولة إسرائيل والحفاظ على أمن السكان".

وفي 7 أبريل الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

وذكر في بيان: "اليوم الأحد (7 أبريل) اختتمت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي مهمتها في خان يونس، وغادرت قطاع غزة استعدادا للعمليات المستقبلية".

وكان قد أعلن الجيش مقتل 4 جنود في صفوفه من بينهم قائد فصيل كوماندوز من وحدة "أيغوز" في معارك بمدينة خان يونس، مشيرا إلى أنه قتل 12 ألفا ممن وصفهم بالمخربين، ودمر أكثر من 3600 هدف.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت معلقا على انسحاب القوات إن "حماس كمنظمة عسكرية شلت قدرتها عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة، وقواتنا غادرت المنطقة تحضيرا لعملية في رفح".

وأوضح غالانت: "حماس توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في خان يونس، وخرجت القوات من هناك استعدادا لعملية في رفح".

وأضاف أن "انسحاب القوات من خان يونس تم بعد أن شلت قدرة حماس على العمل كمنظمة عسكرية في جميع أنحاء قطاع غزة".

المصدر: RT