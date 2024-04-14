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"نيويورك تايمز": إسرائيل واجهت هجوما إيرانيا بأسلحة متطورة عن سابقاتها

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Globallookpress
طائرات بدون طيار إيرانية الصنع خلال حفل أقيم في طهران - يناير 2024.
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأسلحة التي استخدمتها إيران في هجومها على إسرائيل تحلق لمسافات أبعد وهي أكثر دقة من التي استخدمتها "حماس" والآخرون ضد إسرائيل في الأشهر الـ6 الماضية.

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وأشارت الصحيفة في مقال لها إلى أن إسرائيل واجهت في السابق هجمات جوية من حماس والجهاد الإسلامي بصواريخ قصيرة المدى (مداها 12 إلى 25 ميلا) وصواريخ غير دقيقة إلى حد ما من عيار 122 مم من طراز "غراد"، إضافة لصواريخ M-302 سورية الصنع ذات مدى يصل إلى حوالي 100 ميل.

ونوهت الصحيفة إلى أن حماس تمتلك أيضا صواريخ "فجر 5" من إيران، ونسخة مماثلة محلية الصنع منها ويبلغ مداها حوالي 50 ميلا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن الأسلحة الإيرانية المستخدمة أكثر تطورا، وأكدت أنه بإمكان الأسلحة التي استخدمتها إيران في هجومها أن تصل لمسافات أبعد بكثير، وبعضها يمكن أن يتنقل بشكل أسرع بكثير.

ومع ذلك، قالت إسرائيل إنه تم اعتراض جميع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران تقريبا، وأكدت أن العديد من الاعتراضات تم بمساعدة القوات الأمريكية.

المصدر: نيويورك تايمز

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