رئيس الأركان الإيراني: هجومنا أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين هامّين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcp4
أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.
وأضاف: "هجومنا انتهى ولا نرغب في مواصلته لكن سنرد بقوة أكثر إذا استهدفت إسرائيل مصالحنا".
وأضاف: "إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا وكان لا بد من الرد عليها وإذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإن قواعدها في المنطقة لن تكون بمأمن".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
المصدر: وكالات