"إيرفلوت" تستأنف رحلاتها المؤجلة إلى الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلنت شركة "إيرفلوت" الروسية صباح اليوم الأحد عن استئناف رحلاتها المؤجلة إلى مصر والإمارات على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل الليلة الماضية.

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وقالت الشركة الروسية إن الرحلات المتوجهة من موسكو وسان بطرسبورغ إلى الغردقة وشرم الشيخ، ودبي وأبو ظبي استؤنفت ذهابا وإيابا.

وفي وقت سابق أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا عن تعليق رحلات الخطوط الجوية الروسية إلى إسرائيل والعراق والأردن لحين رفع القيود بسبب إغلاق المجال الجوي في هذه الدول.

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.

المصدر: نوفوستي