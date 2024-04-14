خبير مصري: أوكرانيا تصر على شراء أنظمة "باتريوت" رغم فشلها في التصدي للصواريخ الروسية

أكد رئيس جهاز الاستطلاع السابق بالجيش المصري اللواء نصر سالم أن أنظمة "باتريوت" الجوية الأمريكية فشلت في التصدي للهجمات الروسية الصاروخية.

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وأضاف الخبير: "إن إمكانيات منظومة "باتريوت" أقل من إمكانيات صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي الروسية بكثير ومن الممكن بالتكتيكات الجوية استهدافها".

وأردف: "بالنسبة للتفاوض بين أوكرانيا وألمانيا أو دول حلف "الناتو" على إمداد كييف بصواريخ "باتريوت" أو أي تسليح، فهناك حاجة ملحة من جانب أوكرانيا لهذا التسليح لمواجهة الهجمات الروسية المتتالية بأحدث ما لديها من أسلحة، ومن المعروف أنه عندما ترسل دولة ما لديها من أسلحة لا يتم إمداد دول أخرى بأفضل ما لديها، إنما يتم التخلص من أي مخزون لديها وتحاول تعويضه بالأحدث في جيشها وبالتالي دائما يأتي التفوق الروسي من أن روسيا تهاجم بأفضل ما لديها من أسلحة بينما أوكرانيا تتلقي كل ما تستغني عنه جيوش "الناتو" وتواجه القوات الروسية".

وتابع: "من هنا يأتي التفوق باستمرار في مواجهة روسيا، لأنها الأكثر تفوقا، لأن روسيا تستخدم أحسن ما لديها ولا يوجد في الترسانة الغربية ما هو أحدث من ذلك للمواجهة به وحتى إذا وجد فإن الدول تقدم ما تستغني عنه وليس ما تحتاجه".

كما نوه الخبير المصري إلى أن روسيا أثبتت عمليا وفى ساحات المعارك التفوق النوعي لأسلحتها قياسا بأسلحة الغرب الذي ليس لديه ما يقدمه لمواجهة التفوق الروسي.

المصدر: RT