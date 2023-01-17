خبير: الجيش الروسي قادر على التعامل مع منظومة "باتريوت" الأمريكية

قال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء أركان حرب نصر سالم، في حديث لـRT، يوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي قادر على التعامل مع منظومة "باتريوت" الأمريكية.

وعن تزويد الغرب أوكرانيا بمنظومة صواريخ "باتريوت" وهل ستصنع فارقا في العملية العسكرية، صرح اللواء أركان حرب نصر سالم، بأن أمريكا لن تستطيع إعطاء منظومات كثيرة من "الباتريوت" لأن الدفاع الجوي هو عبارة عن شبكة متكاملة.

وردا على سؤال "هل ستحمي الباتريوت أهدافا محددة أو مناطق محددة"، قال إن "باتريوت" في إمكانياته أقل من إمكانيات صواريخ "إس-300" للدفاع الجوي الروسية بكثير ومن الممكن بالتكتيكات الجوية استهلاكها.

وأضاف: "حتى ولو بالطائرات المسيرة.. ستستهلك ذخائر منظومة الباتريوت تماما ومن الممكن أن يدمر بصواريخ موجهة ويمكن أن يتم التشويش عليها بالكامل".

وأكد أن روسيا قادرة تماما على التعامل مع منظومة "باتريوت"، مشددا على أن إعطاء منظومات "باتريوت" لأوكرانيا لن يحسم المنطقة.

وبخصوص دخول القوات الروسية إلى سوليدار، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي أن ذلك يفتح المجال أمامها للسيطرة على بخموت وذلك بالنظر إلى أن سوليدار تعتبر منطقة حاكمة أو ما نسميه في التكتيك "منطقة مفتاح" بمعنى أن السيطرة عليها سيؤدي إلى سهولة السيطرة أو الوصول إلى المناطق المحيطة بها وخاصة منطقة بخموت.

وأضاف أن منطقة سوليدار تعتبر منطقة حيوية جدا والاستيلاء عليها سوف يفتح السيطرة على باقي المناطق المحيطة بها.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT