"حزب الله" يستهدف موقع رويسات العلم وإصابة إسرائيلي في الجليل الغربي

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية، بينما أعلنت إسرائيل إصابة إسرائيلي بجروح خطرة جراء سقوط صواريخ في منطقة حانيتا بالجليل الغربي.

وقال الحزب في بيان :"استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 من بعد ظهر يوم السبت 13 أبريل 2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ في منطقة حانيتا بالجليل الغربي.

وفي صباح اليوم السبت، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مرتفعات عرمتى والريحان في جنوب لبنان حسب وسائل إعلام لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف مجمع عسكري كبير تابع لـ"حزب الله" في منطقة الريحان جنوبي لبنان.

المصدر: RT