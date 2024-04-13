الشرطة الباكستانية تبحث عن مسلحين اختطفوا 8 ركاب حافلة وقتلوهم جنوب غرب البلاد

أعلن مصدر أمني باكستاني أن الشرطة تبحث عن مسلحين قتلوا 8 أشخاص بعد اختطافهم من حافلة على طريق سريع جنوب غربي البلاد.

وأضاف مسؤول الشرطة إن عملية الاختطاف تمت يوم الجمعة في إقليم بلوشستان الذي ظل لفترة طويلة مسرحا لتمرد الانفصاليين الذين يقاتلون من أجل الاستقلال.

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وقال نائب مفوض الشرطة، حبيب الله موسى خيل، إن المسلحين أقاموا كمينا، ثم أوقفوا الحافلة وفتشوا بطاقات هوية الركاب، ثم اصطحبوا معهم ثمانية أشخاص، جميعهم من إقليم البنجاب الشرقي، وفروا إلى الجبال.

وانتشلت الشرطة في وقت لاحق 8 جثث من أسفل جسر على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الطريق السريع. وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أطلق نفس المسلحين النار على مركبة لم تتوقف أثناء حصارهم، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة.

وقال موسى خيل إن البحث جار عن الجناة. وكانت الحافلة متجهة من العاصمة الإقليمية كويتا إلى بلدة تفتان المتاخمة لإيران.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن عمليات القتل.

وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك طلب للحصول على فدية ولا يوجد مؤشر على الدافع وراء الهجمات.

المصدر: AP