مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في انفجار دراجة نارية مفخخة في باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية الأحد، أن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون في انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة جنوب غرب باكستان المضطربة.

وتشهد مقاطعة بلوشستان، اضطرابات عديدة حيث حاول مسلحون في الأسابيع الأخيرة استهداف منشأة بحرية ومبنى حكومي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار الذي وقع يوم الأحد في خوزدار، الواقعة على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط عاصمة الإقليم كويتا بمدينة كراتشي الساحلية في إقليم السند المجاور.

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وقال نائب المفوض محمد عارف زركون إن امرأة واثنين من ضباط الشرطة كانوا من بين الجرحى.

وظلت بلوشستان لسنوات مسرحا لتمرد جماعات تطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام آباد. ورغم أن الحكومة تقول إنها قمعت التمرد، إلا أن العنف مستمر في الإقليم.

وأدى انفجار عبوة ناسفة، السبت الماضي، إلى مقتل شخص وإصابة 14 آخرين، من بينهم ثلاثة جنود.

المصدر: أ ب