صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن السلام في أوكرانيا ممكن من خلال تلبية المتطلبات الروسية، ودون المساس بالسيادة الوطنية وبالدولة الأوكرانية.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: لو كانت أوكرانيا راغبة بتحقيق السلام لحققته منذ فترة طويلة. مطالبنا العادلة والمبررة من جارتنا، والتي من أجلها انطلقت العملية العسكرية الخاصة، معروفة جيدا. وبمقدور أوكرانيا تلبيتها دون المساس بالسيادة الوطنية وبالدولة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وكانت موسكو قد أشارت في أكثر من مناسبة إلى أنها مستعدة للتفاوض، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا على العملية التفاوضية.

ويدعو الغرب روسيا إلى التفاوض الذي تبدي موسكو استعدادها له، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل استمرار كييف في رفضها الدخول في حوار.

المصدر: تاس