مديرة شؤون روسيا السابقة في البيت الأبيض "تفجر" مفاجأة بشأن دونالد ترامب وأوكرانيا

ذكرت المديرة السابقة لشؤون روسيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض فيونا هيل أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان يعتقد خلال سنوات عمله أن أوكرانيا يجب أن تكون جزءا من روسيا.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن هيل قولها في مقابلة مع الصحافي ديفيد سانغر في كتابه "الحروب الباردة الجديدة: صعود الصين، والغزو الروسي، ونضال أمريكا للدفاع عن الغرب"، إن "ترامب كان يعتقد أن أوكرانيا، وخاصة شبه جزيرة القرم، يجب أن تكون جزءا من روسيا".

ووفقا للمديرة السابقة لشؤون روسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، فإن ترامب "لم يستطع أن يتقبل فكرة أن أوكرانيا دولة مستقلة".

الجدير ذكره أن كتاب سانغر سيصدر في الولايات المتحدة في 16 أبريل الجاري.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأمريكي السابق أنه يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا من خلال الضغط على نظام كييف للتخلي عن شبه جزيرة القرم ودونباس لروسيا.

يشار إلى أن ترامب كان قد وعد مرات عديدة خلال حملته الرئاسية بحل المشكل في أوكرانيا إثر فوزه في الانتخابات. وشدد ترامب على أنه سيتمكن من حل المشكلة المذكورة، حتى قبل مراسم التنصيب.

في يناير الماضي، أعلن ترامب أنه ينسجم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيساعد على حل النزاع في أوكرانيا بسرعة إذا تولى رئاسة البيت الأبيض.

وقال ترامب ردا على سؤال حول التسوية في أوكرانيا، في مقابلة مع GBNews: "سيكون الأمر سهلا. الكثير مما يحدث يتعلق بالمال والجيش. يمكنني أن أفعل ذلك في غضون 24 ساعة".

وأشار ترامب إلى أن الأزمة الأوكرانية "قد لا تحل" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، معتبرا أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن تنذر بنشوب "حرب عالمية ثالثة".

المصدر: RT