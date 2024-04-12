اليابان تسجل عام 2023 أكبر انخفاض في عدد سكانها منذ 73 عاما

تقلص عدد سكان اليابان بنحو 840 ألف نسمة خلال 2023 في أكبر معدل انخفاض طبيعي لعدد السكان منذ عام 1950، في تراجع مستمر للسنة الـ13 على التوالي.

وذكرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الوطنية والاتصالات في البلاد، أن عدد السكان أصبح أقل بنحو 595 ألف نسمة (أو ما نسبته 0.48%) عن العام السابق.

وأضافت: "يبلغ إجمالي عدد السكان 124 مليونا و352 ألف نسمة، وقد لوحظ انخفاض عدد السكان للسنة الـ13 على التوالي ليبلغ عددهم 121 مليونا و193 ألف نسمة".

وشملت البيانات الإحصائيات اعتبارا من 1 أكتوبر 2023. وشمل إجمالي المواطنين اليابانيين، وكذلك الأجانب الذين يعيشون في اليابان لفترة تتجاوز الـ3 أشهر.

وكانت المنطقة الوحيدة التي لوحظ فيها نموا سكانيا في عام 2023 هي طوكيو. وشهدت المحافظات الـ 46 المتبقية انخفاضا في عدد سكانها.

المصدر: نوفوستي