مخاوف كبرى في اليابان بعد انخفاض قياسي في عدد الولادات

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن معدل المواليد في البلاد انخفض للعام السابع على التوالي في 2022 إلى مستوى قياسي منخفض وسط مخاوف ديمغرافية.

كما أكدت أن معدل المواليد انخفض للعام السابع على التوالي في 2022 إلى مستوى قياسي، الأمر الذي يلقي الضوء على أزمة ديمغرافية، مع تقلص عدد السكان وارتفاع سريع في نسبة المسنين.

وأوضحت أن تراجع معدل المواليد سجل انخفاضا قياسيا بلغ 1.26 مليون.

ووضع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، معالجة انخفاض المواليد كأحد أهم أهداف سياسته، وتعهد بتقديم المزيد من الإجراءات الصارمة في هذا الإطار.

كما أشار الخبراء أن التدابير المقترحة تتضمن في الأغلب تمويلا إضافيا للتدابير الحالية ولا تعالج المشكلات الأساسية.

ويشهد عدد سكان اليابان الذي يزيد على 125 مليون نسمة تراجعا منذ 16 عاما، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 87 مليون نسمة بحلول عام 2070.

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المصدر: أ ب