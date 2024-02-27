الولادات في اليابان عند مستوى قياسي منخفض وعدد السكان بأكبر هامش منخفض

أظهرت بيانات حكومية أن عدد الأطفال المولودين في اليابان في عام 2023 انخفض إلى مستوى قياسي مقارنة بالعام السابق مع انكماش عدد سكان البلاد بأكبر هامش على الإطلاق.

وانخفض عدد الأطفال بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 758631، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة الصحة.

وظل الرقم أقل من 800 ألف منذ عام 2022. وانخفض عدد السكان، بما في ذلك المقيمون الأجانب، بمقدار 831.872.

وحسب البيانات وصل عدد الوفيات إلى مستوى قياسي بلغ 1,590,503، في حين انخفض عدد حالات الزواج إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية دون 500 ألف حالة زواج.

وتعزى وتيرة الانخفاض السريعة في عدد الأطفال حديثي الولادة إلى الزواج المتأخر وبقاء الأشخاص عازبين.

ووصفت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الفترة التي تسبق عام 2030 بأنها "الفرصة الأخيرة" لعكس هذا الاتجاه. وتخطط الحكومة لتقديم تشريعات ذات صلة، بما في ذلك مشروع قانون بشأن زيادة مخصصات الأطفال لمكافحة انخفاض معدل المواليد، إلى الدورة الحالية للبرلمان.

المصدر: "كيودو"