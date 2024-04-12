لافروف في مينسك لحضور اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مينسك لحضور اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة، وعلى جدول أعماله قضايا الأمن والتعاون الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع تعزيز التعاون الأمني في إطار رابطة الدول المستقلة، والتصدي المشترك للتحديات والتهديدات التقليدية والجديدة، والتعاون الثقافي والإنساني، والاستعدادات لمراسم الاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى العام القادم.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق إن الوزراء سينظرون في المحاور الرئيسية لعمل الرابطة مع الأخذ في الاعتبار أولويات رئاسة روسيا للمنظمة العام الجاري.

المصدر: تاس