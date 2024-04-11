بيلد: كييف استنفدت مخزونات صواريخ "باتريوت" و"إيريس"

أشار المحلل السياسي في صحيفة بيلد الألمانية جوليان روبكي إلى استنفاد كييف لمخزوناتها من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" و"إيريس" وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.

وقد كتب روبكي معلقا على الهجوم الذي استهدف محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية بالقرب من كييف: كنت قد ذكرت قبل بضعة أسابيع (ولم يصدقني أحد تقريباً)، أن أوكرانيا استنفدت مخزونات صواريخ "باتريوت" و"إيريس".

وبرأي روبكي أن مخزونات أنظمة الدفاع الجوي الأخرى قد استنفدت أيضا أو دمرت. وهذا يحدث فيما تعج مستودعاتنا بمئات المنظومات وآلاف الصواريخ.

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في 11 أبريل، أكدت وزارة الطاقة الأوكرانية أن محطة "تريبيلسكا" للطاقة الحرارية بالقرب من كييف قد دمرت بالكامل.

وتقع محطة تريبيلسكا للطاقة الحرارية على ضفاف نهر الدنيبر (45 كم جنوب كييف) بالقرب من قرية تريبيليا.

بعد إيقاف تشغيل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، أصبحت محطة تريبلسكا للطاقة الحرارية بقدرة تبلغ 1.8 ألف ميغاوات أكبر منشأة لتوليد الطاقة في منطقة كييف، وكانت أكبر مورد للكهرباء إلى مناطق جيتومير وكييف وتشيركاسي.

المصدر: نوفوستي