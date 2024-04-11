الجيش الإسرائيلي يتحدث عن تفاصيل خطة لتوسيع المساعدات لقطاع غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري عن خطة لتوسيع المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، ونشر بيانات حول المساعدات المقدمة منذ بداية الحرب.

وأفاد هغاري بأنه "تم نقل 22205 شاحنات ومئات الآلاف من الأطنان من المواد الغذائية إلى القطاع"، مبينا أن "الإجراءات الجديدة تشمل المعبر البري مع الأردن، والذي نتوقع مرور 50 شاحنة مساعدات عبره اليوم".

وأضاف: "بموجب قرار مجلس الوزراء، عملنا مع شركاء دوليين على جلب المزيد من المساعدات عن طريق البحر من ميناء أشدود، وبعد ذلك ستنتقل إلى غزة"، متوقعا أن "يرتفع المعدل اليومي للشاحنات التي تدخل غزة والتي تحتوي على الغذاء والماء والأدوية ومعدات الحماية تدريجيا من 350 شاحنة يوميا إلى حوالي 500 شاحنة".

المصدر: Ynet