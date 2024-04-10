إسرائيل: أكثر من 1.2 ألف شاحنة محملة بالمساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أيام

سمحت إسرائيل خلال ثلاثة أيام بدخول أكثر من 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 500 منها تنتظر تفريغ حمولتها بجهود الأمم المتحدة.

أعلن ذلك اليوم مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وقال: "تزيد إسرائيل حجم المساعدات الداخلة إلى غزة. خلال ثلاثة أيام سمحنا بدخول أكثر من 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة (بشكل متوسط ​​400 شاحنة يوميا). وتتوقف الآن 500 شاحنة على جانب غزة عند معبر كرم أبو سالم في انتظار التعامل معها من قبل وكالات الأمم المتحدة".

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ودعا المكتب الإسرائيلي، الأمم المتحدة إلى "القيام بعملها" وعدم "إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب الإخفاقات المستمرة" المرتبطة بنقص المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي