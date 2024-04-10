 
مباشر

إسرائيل: أكثر من 1.2 ألف شاحنة محملة بالمساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أيام

أخبار العالم

إسرائيل: أكثر من 1.2 ألف شاحنة محملة بالمساعدات دخلت إلى غزة خلال 3 أيام
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbwf

سمحت إسرائيل خلال ثلاثة أيام بدخول أكثر من 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، 500 منها تنتظر تفريغ حمولتها بجهود الأمم المتحدة.

أعلن ذلك اليوم مكتب منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وقال: "تزيد إسرائيل حجم المساعدات الداخلة إلى غزة. خلال ثلاثة أيام سمحنا بدخول أكثر من 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة (بشكل متوسط ​​400 شاحنة يوميا). وتتوقف الآن 500 شاحنة على جانب غزة عند معبر كرم أبو سالم في انتظار التعامل معها من قبل وكالات الأمم المتحدة".

إقرأ المزيد
للمرة الأولى.. بايدن يدعو نتنياهو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
للمرة الأولى.. بايدن يدعو نتنياهو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

ودعا المكتب الإسرائيلي، الأمم المتحدة إلى "القيام بعملها" وعدم "إلقاء اللوم على إسرائيل بسبب الإخفاقات المستمرة" المرتبطة بنقص المساعدات الإنسانية.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

 

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا