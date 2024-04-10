منفتحون على الحوار مع كيم جونغ أون.. بايدن يدعم مساعي اليابان لعقد قمة مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن مساعي اليابان لعقد قمة مع كوريا الشمالية أمر جيد، مؤكدا استعداد إدارته لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ وزعيمها كيم جونغ أون دون شروط مسبقة.

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وبحسب وكالة "اسوشيتد برس" بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارته لواشنطن تعزيز العلاقات الدفاعية والاستخباراتية مع بايدن لمواجهة التهديدات التي تشكلها كل من كوريا الشمالية والصين.

وتأتي مباركة الولايات المتحدة للمحادثات المحتملة بين اليابان وكوريا الشمالية في الوقت الذي ذهبت فيه جهودها الخاصة لإعادة فتح خط اتصال مع بيونغ يانغ أدراج الرياح.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كيشيدا: "نرحب بفرصة حلفائنا لبدء حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كما قلت مرات عديدة، نحن منفتحون على الحوار بأنفسنا دون شروط مسبقة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

من جانبه قال كيشيدا إن "نافذة النقاش مع كوريا الشمالية مفتوحة، وإقامة علاقة هادفة بين اليابان وكوريا الشمالية تصب في مصلحة كل من اليابان وكوريا الشمالية ويمكن أن تكون مفيدة للغاية للسلام والاستقرار في المنطقة".

وأعربت إدارة بايدن مرارا عن انفتاحها على المحادثات مع كيم منذ تولي بايدن منصبه في عام 2021، لكنها لم تتلق أي رد على الإطلاق.

وعقد كيم والرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة اجتماعات خلال رئاسة الأخير، لكنها لم تفعل الكثير للحد من برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتقدمة.

وقال بايدن وكيشيدا إن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى حل سريع لقضية المختطفين اليابانيين لدى كوريا الشمالية.

المصدر: أ ب