محامي أسانج يرحب بتصريح بايدن حول دراسة طلب إغلاق قضية موكله

رحب باري بولاك، محامي مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، بتصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه يدرس طلب أستراليا إغلاق قضية أسانج.

وأشار المحامي إلى أنه "حان الوقت لإنهاء هذه القضية" والسماح لأسانج، الذي يعتبر مواطنا أستراليا، بالعودة إلى بلاده.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يدرس طلب أستراليا إغلاق قضية أسانج الذي تتهمه الولايات المتحدة بالتجسس على خلفية نشر موقع "ويكيليكس" لمواد سرية حساسة تخص العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.

إقرأ المزيد

ولا يزال القضاء البريطاني ينظر في ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث قد تهدده عقوبة السجن.

وفي أواخر مارس أمهلت محكمة لندن الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع لتقديم ضمانات حول أن أسانج سيتمتع بحرية التعبير في الولايات المتحدة ولن يتعرض لأي تضييق أثناء محاكمته ولن يحكم عليه بالإعدام.

وفي حال عدم تقديم الضمانات من قبل الجانب الأمريكي، سيكون من حق أسانج الطعن بقرار المحكمة البريطانية ترحيله إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي