أردوغان ورئيس الوزراء القطري يعزيان هنية بوفاة عدد من أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بوفاة 6 من أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب غزة.

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وقالت حركة حماس في بيان: "تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم التعازي باستشهاد ثلة من أولاده وأحفاده بقصف صهيوني غادر في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء".

وأضافت الحركة أن هنية تلقى اتصالات للتعزية من وزير الخارجية التركي وهاكان فيدان ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن.

كما قدم رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، واجب العزاء لهنية.

من جهته، قال الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إن "استشهاد أبناء القائد إسماعيل هنية تعبير عن القيادي الذي يلتحم مع شعبه ويتقدمه في التضحيات".

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وصرح بأن "هذا جزء من تضحيات كبرى في معركة التحرير الشاملة وجزء من مصيبة شعب عزيز يرى في قائده هنية قدوة في التضحية".

هذا، وأفاد الأمين العام لرابطة علماء المسلمين محمد عبد الكريم بأن الشعب الفلسطيني بأكمله وبقادته يدفعون ثمن النصر.

وكان مراسل RT قد قال في وقت سابق من اليوم إن ثلاثة من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن دماء أبنائه وأحفاده الذين قتلوا بقصف إسرائيلي على غزة هي "تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى".

وصرح هنية تعقيبا على مقتل 3 من أبنائه و3 من أحفاده بالقصف الإسرائيلي: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

المصدر: RT