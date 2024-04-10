بايدن: انهيار "الناتو" كارثة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن احتمال انهيار حلف "الناتو" بأنه "كارثة" على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة Univision Noticias التلفزيونية: "أسوأ شيء يمكن تخيله هو أن يبدأ حلف "الناتو" في التفكك، وهو ما سيكون كارثيا على الولايات المتحدة وأوروبا والعالم بأسره".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها "تمكنوا من توسيع حلف "الناتو"، ومع انضمام دولتي الشمال إلى الحلف، فقد اكتسبوا ألفي ميل أخرى من الحدود".

وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من الدول الأعضاء في حلف "الناتو" على الحدود مع روسيا".

وأعلنت في السنوات الأخيرة روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف "الناتو" على حدودها الغربية. حيث يقوم "الناتو" بالتمدد.

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا. وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، ولكنه لن يتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحه.

المصدر: نوفوستي