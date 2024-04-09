وزير الدفاع الأمريكي: لو أني بمكان روسيا لما رغبت بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه لو كان في مكان روسيا، فإنه لم يكن ليوافق أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" مثل فنلندا والسويد.

وسأل المشرعون وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، عما يرغبه لو أنه مكان روسيا، أن تنضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

إقرأ المزيد

وأجاب أوستن: "بالطبع، لو كنت مكان روسيا، فلن أرغب في ذلك".

وأضاف أنه لو كان مكان روسيا، فلن يرغب أيضا في انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، اللتين أصبحتا عضوتين في "الناتو".

وأكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" لا يزال غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا.

وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

المصدر: نوفوستي