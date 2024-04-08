الخارجية الروسية: "الناتو" يدرك مدى التهديد المتمثل في تورطه بالنزاع الأوكراني

أكد مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي بوليشوك أن موسكو تامل أن تغلب غريزة البقاء على قيد الحياة لدى "الناتو" في قضية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال بوليشوك: "إذا ظهرت قوات غربية في أوكرانيا، فإن خطر المواجهة المسلحة المباشرة بين حلف "الناتو" وروسيا سوف يتضاعف عدة مرات. ونحن لا نريد مثل هذا التطور. ونأمل أن يسود التعقل وغريزة البقاء على قيد الحياة في الغرب في نهاية المطاف".

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وشدد على أنه على الرغم من محاولات بعض دول "الناتو" استخدام الحلف كأداة للمواجهة مع روسيا، فإن "قيادتها، انطلاقا من تصريحاتها، تدرك التهديدات المترتبة على تورط الحلف في النزاع الأوكراني، وفي هذه المرحلة تحاول الحفاظ على مسافة بعيدة".

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 فبراير بأنه خلال اجتماع في باريس بمشاركة ممثلين عن حوالي 20 دولة غربية، تم التطرق إلى موضوع الإرسال المحتمل لقوات إلى أوكرانيا. وأشار إلى أن المشاركين لم يتوصلوا إلى توافق حول هذه القضية، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل.

وبعد الاجتماع، قال ممثلو معظم الدول المشاركة في اجتماع باريس، بما في ذلك بولندا، إنه ليس لديهم خطط لإرسال عسكريين إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس