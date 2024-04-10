القائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا: ما قد تخسره أمريكا أكبر من أوكرانيا

اعتبر قائد عسكري أمريكي سابق أن سعي دول "الناتو" لضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة الغربية بغض النظر عمن سيحل في البيت الأبيض، يدل على أن واشنطن تفقد نفوذها على حلفائها وثقتهم.

وقال القائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا الفريق بن هوجيز في حوار مع شبكة "إن بي سي نيوز": "إنه أمر مخز.. ويظهر أن حلفاءنا يفقدون الثقة في الولايات المتحدة. وإذا فقدوا الثقة فينا، فإننا نفقد نفوذنا عليهم.. الصراع في أوكرانيا لا يتعلق فقط بأوكرانيا".

وأشار هودجز، إلى أنه لم يعد أحد يعتقد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا". وأضاف أن جميع حلفاء الولايات المتحدة الأكثر موثوقية موجودون في أوروبا.

وفي أوائل أبريل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها أن حلف شمال الأطلسي قد يتولى السيطرة على مجموعة الاتصال التي تقودها واشنطن لمساعدة أوكرانيا، والتي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف، بسبب المخاوف بشأن احتمال إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، على أمل أن يحمي ذلك مساعدات الغرب لأوكرانيا من تقلبات السلطة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة تعارض نقل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية إلى سيطرة "الناتو"، بينما وصف البيت الأبيض مسألة نقل إدارة مجموعة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات العسكرية لكييف إلى "الناتو"، بأنها مناقشات أولية واستنتاجات افتراضية.

المصدر: "نوفوستي"