فنلندا تعترف بأن سمعتها سقطت في عيون الروس بعد انضمامها إلى الناتو

اعترفت الخارجية الفنلندية بأن سمعة فنلندا تراجعت في عيون الروس بعد انضمامها إلى الناتو، جاء ذلك في استعراض "فنلندا في عيون الآخرين 2024" نشرته الخارجية الفنلندية.

وجاء في الاستعراض: "قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو والتغطية السلبية لهذه القضية في وسائل الإعلام الروسية، هما العاملان اللذان كان لهما التأثير الأكبر في تدهور موقف الروس تجاه فنلندا".

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ووفقا للوثيقة، حظيت فنلندا بتغطية استثنائية في وسائل الإعلام الروسية خلال العامين الماضيين.

ووفقا لها، "خلال عام 2023، كتبت وسائل الإعلام الروسية عن فنلندا حوالي 35 ألف مرة. وعلى عكس عام 2022، لم يتضمن ذلك إلا القليل من الاهتمام الإعلامي الإيجابي ".

وأضافت الوثيقة: "يظهر البحث في تصورات تلك الدولة، أن سمعة فنلندا (في روسيا) قد انهارت".

وفقا لدراسة مؤسسة Anholt-Ipsos Nation Brands Index، قبل خمس سنوات، كان الروس يعتبرون السلطات الفنلندية من بين الثلاثة الأوائل من حيث الكفاءة والنزاهة. ولكن في الاستطلاع الأخير، احتلت فنلندا المرتبة 44.

وبحسب الاستعراض، زاد الاهتمام بفنلندا في وسائل الإعلام العالمية على خلفية انضمامها إلى الناتو وتقديم المساعدة لأوكرانيا.

يشار إلى أن فنلندا، انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في يوم 4 أبريل 2023.

المصدر: نوفوستي