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رابطة الدول المستقلة: تهديدات الهجمات الإرهابية تأتي من أفغانستان والشرق الأوسط وأوكرانيا

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رابطة الدول المستقلة: تهديدات الهجمات الإرهابية تأتي من أفغانستان والشرق الأوسط وأوكرانيا
Sputnik
أعلام الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة
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صرح المشاركون في اجتماع رؤساء المراكزالوطنية لمكافحة الإرهاب بدول رابطة الدول المستقلة بأن التهديدات الإرهابية تأتي من أنشطة المنظمات الإرهابية في أفغانستان والشرق الأوسط وأوكرانيا

وذكر بيان صادر عقب الاجتماع أن "الأطراف أكدوا أن العوامل الرئيسية التي تؤثر على ظهور وتطور التهديدات الإرهابية على دول رابطة الدول المستقلة هي النشاط المرتفع للتنظيمات الإرهابية الدولية في أفغانستان، وفي المنطقة السورية العراقية، والأحداث في أوكرانيا والشرق الأوسط".

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كما أشار البيان إلى أن الخطر الإرهابي يزداد بشكل كبير بسبب زيادة مخاطر الاستيراد غير القانوني للأسلحة والذخيرة إلى أراضي الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، واستخدام أحدث المعلومات والإنجازات التقنية (تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية وغيرها من المعلومات) في الأنشطة الإجرامية.

كما أكدت استمرار وجود التهديدات بالهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية للمعلومات وأنظمة التحكم في المنشآت الصناعية ومجمعات الوقود والطاقة والنقل.

وحضر الاحتفال ممثلو السلطات المختصة في 9 دول من رابطة الدول المستقلة وهي أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

المصدر: نوفوستي

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