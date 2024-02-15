موسكو: الغرب يسعى جاهدا للتفريق بين دول الرابطة المستقلة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين أن الغرب يسعى جاهدا للتفريق بين بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأضاف بانكين: "الدول الغربية تبذل قصارى جهدها للتفريق بيننا"، وتكره مشاركة دول الرابطة في مختلف الأحداث والفعاليات.

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ولفت بانكين إلى تعاون رابطة الدول المستقلة في مجال الأمن بما فيه الأمن العسكري، ومكافحة الجريمة والإرهاب والتطرف والمخدرات والفساد.

وتابع: "كل هذه المجالات مهمة ليس فقط بالنسبة لروسيا، وليست روسيا هي التي تقود كل هذه التوجهات، فيما يشعر شركاؤنا في رابطة الدول المستقلة بمساعي تقييد أدائهم داخليا وخارجيا عبر الضغوط والعوامل المقابلة".

وقال: "تهديدات الإرهاب والمخدرات وغيرها غالبا ما تكون مصدر إلهام لأعدائنا، وربما أعداء رابطة الدول المستقلة أكثر من الأصدقاء، وأصبحوا أكثر عدوانية".

المصدر: تاس