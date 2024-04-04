غيراسيموف لنظرائه في "رابطة الدول المستقلة": علينا امتلاك قوات مسلحة جيدة التجهيز والتدريب

قال رئيس الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، إن الدول الغربية تدمر باستمرار أسس الاستقرار الاستراتيجي وإن التحديات تفرض علينا امتلاك قوات مسلحة جيدة التجهيز والتدريب.

وأضاف في افتتاح جلسة لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة لبلدان رابطة الدول المستقلة، التي بدأت عملها في موسكو اليوم: "تشير الأحداث الأخيرة إلى التدمير المستمر من قبل الغرب للأسس الأساسية للاستقرار الاستراتيجي ومؤسسات الأمن الدولي. اجتماع اليوم ينعقد على خلفية الوضع العسكري السياسي سريع التغير، والذي يميل نحو التعقيد أكثر فأكثر. تنشأ بؤر التوتر في أجزاء مختلفة من الكوكب، بسبب التأثير الخارجي، ولا يزال الإرهاب الدولي بدعم من رعاة الظل يشكل تهديدا شاملا للعالم".

إقرأ المزيد

وأشار رئيس الأركان العامة الروسية إلى أنه "في ظل هذه الظروف، أصبحت التحديات التي تواجه دول الرابطة حقيقية ومتنوعة بشكل متزايد، مما يفرض علينا امتلاك قوات مسلحة جيدة التجهيز والتدريب".

ونوه الجنرال غيراسيموف، بأن العمل المشترك اليوم بدأ بجولة في معرض الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية والخاصة المستخدمة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال: "أنا متأكد من أن التعرف على إنجازات المجمع الصناعي- العسكري الروسي والتطورات الواعدة التي يتم تنفيذها في المجال العسكري، كانت مثيرة للاهتمام ومفيدة بالنسبة لكم".

واقترح غيراسيموف، أن يتم خلال اللقاء تحليل الوضع العسكري السياسي الذي يتطور في العالم وعلى حدود دول الرابطة، ومناقشة قضايا بناء وتطوير أنظمة عسكرية مشتركة (موحدة) في رابطة الدول المستقلة، وبحث اتجاهات التدريب القتالي والتدريب الميداني للقوات، ومناقشة القضايا الأخرى المتعلقة بالتعاون العسكري المتعدد الأطراف ذات الاهتمام المشترك.

وتصادف يوم 4 أبريل، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي. وأعلن الأمين العام لهذا الحلف ينس ستولتنبرغ عشية هذا التاريخ، أن توريد السلاح والمعدات العسكرية من دول الناتو إلى أوكرانيا، يجب أن يجري على أساس إلزامي وليس على أساس طوعي.

المصدر: نوفوستي