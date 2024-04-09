الرئاسة التركية تنفي تزويدها للطائرات العسكرية الإسرائيلية بالوقود

نفت الرئاسة التركية التقارير التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول تزويد أنقرة للطائرات العسكرية الإسرائيلية بالوقود.

وقال مركز مكافحة التضليل التابع لمديرية الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية في بيان: "الأنباء المنتشرة على بعض شبكات التواصل الاجتماعي بأن "وقود الطيران الإسرائيلي يأتي من تركيا" غير صحيحة. إن بيع وقود الطائرات، كما تظهر بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة (EMRA)، لا علاقة له بالطائرات العسكرية الإسرائيلية".

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وأضاف: "الحديث لا يدور حول الوقود المرسل إلى إسرائيل، ولكن عن الوقود الذي تم شراؤه للطائرات المدنية الإسرائيلية في المطارات على الأراضي التركية. جميع الطائرات التي تحصل على الوقود هي طائرات ركاب. من فضلكم لا تعولوا على حملات التلاعب".

وأعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من يوم الثلاثاء، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة حماس.

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا، منها الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك".

وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.

المصدر: نوفوستي