بايدن يمدد حزمة عقوبات ضد روسيا لعام آخر

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديد مرسوم بفرض العقوبات على روسيا، عاما آخر بزعم "عرقلتها إجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة".

وذكر البيت الأبيض أن المرسوم متعلق بـ"الأنشطة الخبيثة" المزعومة التي تتهم واشنطن موسكو بممارستها.

وتتهم واشنطن روسيا بـ"عرقلة الانتخابات الديمقراطية والحرة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة ولدى حلفائها وشركائها".

ويتهم المرسوم روسيا كذلك بـ"انتهاك مبادئ القانون الدولي وسلامة أراضي الدول".

وقال الرئيس الأمريكي في بيان: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ (العقابية) المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، يجب أن تبقى سارية لمدة عام آخر بعد 15 أبريل 2024".

ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

المصدر: تاس