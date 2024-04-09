كاميرون: بريطانيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما بنقل أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا

أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون أن لندن وواشنطن أحرزتا تقدما فيما يتعلق بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وقد يقدم الطرفان مقترحاتهما في قمة مجموعة السبع.

وقال كاميرون في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن: "نحن نعلم أن أوكرانيا بحاجة إلى أموال في شكل أصول سيادية روسية مجمدة. لقد أحرزنا تقدما كبيرا في هذا الشأن، وهو ما يمكننا تقديمه في قمة مجموعة السبع".

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وصرحت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق بأن سلطات أوكرانيا تتوقع أن تتمكن هذا العام من الحصول على 5-8 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة بالاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن الدول الغربية، بما فيها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

وتم تجميد أصول روسية بقيمة حوالي 300 مليار دولار. ومنها يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

المصدر: نوفوستي