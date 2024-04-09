لأول مرة.. إسرائيل تستخدم منظومة قبة حديدية بحرية لحماية إيلات (فيديو)

استخدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة منظومة دفاعية جديدة محمولة على متن سفينة في البحر الأحمر للتصدي لأي اختراق للمجال الجوي قرب مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش".

ونشرت إسرائيل منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة المحمولة على متن سفينة حربية والمسماة "سي دوم" (SEA DOME) للتصدي لهدف "مشبوه" اخترق المجال الجوي الإسرائيلي قرب مدينة إيلات في أقصى الجنوب، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي الثلاثاء.

إقرأ المزيد

ومنظومة "سي دوم" هي النسخة البحرية من منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي التي تستخدم للحماية من الهجمات بالقذائف والصواريخ.

وتستخدم منظومة "سي دوم" التي تم نصبها على متن سفينة "ساعر" الحربية الألمانية الصنع من الفئة 6، نفس نظام اعتراض القبة الحديدية الأرضية وفق شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الحكومية المشغلة للمنظومة.

واستثمر الجيش الإسرائيلي في هذه التكنولوجيا في السنوات الأخيرة بشكل خاص لحماية احتياطاته من الغاز في شرق المتوسط.

وتبلغ تكلفة كل عملية إطلاق من منظومة القبة البحرية نحو 50 ألف دولار.

🇮🇱 Pela primeira vez em Eilat, o Sea Dome foi usado para interceptar um drone



Ontem à noite, na cidade de Eilat, no sul de Israel, o sistema de defesa naval C-Dome (a versão naval do Iron Dome) foi usado pela primeira vez para interceptar um drone. Isto foi relatado pelo serviço… pic.twitter.com/19Bd2jnHLx — Monica Laredo (@MonicaLaredo2) April 9, 2024

⚡ The Israeli army announces for the first time the successful operational interception of a “suspicious target” that came from the east using the “Sea Dome” system from the “Sa’ar 6” corvette, intercepting the target in the Eilat Gulf area. pic.twitter.com/IkwbBCW6uW — War Watch (@WarWatchs) April 9, 2024

⚠️Insane footage of the Israeli air defenses repel missiles fired at civilian areas in Eilat, while sirens sounding all around the city.



My wife's sister is currently in a public shelter, waiting for a few minutes to see if it is safe to get out. pic.twitter.com/WgUgXPIbzN — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) April 8, 2024

A missile or UAV over the red sea by a ship mounted version of the iron dome, not sure which but it was fast pic.twitter.com/DZ9BI2ZXd3 — Rat Bastard (@RRespawned) April 9, 2024

È stato registrato il primo utilizzo in combattimento della versione navale del sistema di difesa aerea Iron Dome.

Questa notte, vicino a Eilat, il complesso di difesa aerea C-DOME (Sea Dome) di una delle più recenti corvette di classe Sa'ar 6 ha intercettato diversi droni pic.twitter.com/IEaj9W6lNy — ANNA (@ANNACippiu) April 9, 2024

وقال الجيش في وقت مبكر الثلاثاء في بيان: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات اثر تسلل جسم طائر معاد، حددت القوات البحرية هدفا جويا مشبوها يعبر نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "تم اعتراض الهدف بنجاح بواسطة منظومة الدفاع البحرية "سي دوم"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات ولا أضرار".

ولم يؤكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الهدف "المشبوه" طائرة مسيرة، لكنه أفاد لوكالة "فرانس برس" بأنه "أول استخدام عملي لسي دوم".

المصدر: أ ف ب