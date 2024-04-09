نحن يهود فلسطينيون.. نشطاء حركة "ناطوري كارتا" يتظاهرون في القدس (صورة + فيديو)

نظمت جماعة "ناطوري كارتا" المناهضة للصهيونية اليوم الثلاثاء مظاهرة في القدس وسط قمع الشرطة الإسرائيلية.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر يهود جماعة ناطوري كارتا حاملين الأعلام الفلسطينية خلال قمع الشرطة لهم.

RT

يذكر أن "ناطوري كارتا "(Neturei Karta) تعني بالآرامية "حارس المدينة"، وهي حركة دينية يهودية مناهضة للصهيونية، ولا تعترف بدولة إسرائيل، وتعتبر أن قيام دولة لليهود لا يكون بسلب شعب آخر أرضه.

تعود أصول يهود ناطوري كارتا لأوروبا الشرقية، قدموا إلى فلسطين في بدايات القرن التاسع عشر، وكانوا يعيشون كأي فلسطيني تحت الحكم العثماني وقتها، ومن ثم الانتداب البريطاني. يتبع الحركة آلاف اليهود على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيس لها في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً في بلدة بروكلين بنيويورك.

وينظم أعضاء الحركة مظاهرات شهرية تجوب مدينة القدس الشريف، مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا طقس متبع منذ أكثر من سبعين عاما، فيما كان عدد من أعضاء الحركة زار مصر قبل عامين لزيارة ضريح الحاخام اليهودي "يعقوب أبو حصيرة" بمحافظة البحيرة.

المصدر: RT