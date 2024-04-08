رئيس الإكوادور يبرر اقتحام السفارة المكسيكية

اعتبر رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أن إجراءات السلطات في اقتحام سفارة المكسيك لاعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس، الذي اختبئ هناك، لمنع الإفلات من العقاب وسيادة القانون

وقال رئيس الإكوادور في بيان على موقع "إكس": "لقد تطلبت الأيام الأخيرة قوة وإصرارا. وفي ظل الوضع الصعب وغير المسبوق الذي تمر به البلاد، تم اتخاذ قرارات طارئة لحماية الأمن القومي وسيادة القانون وكرامة الشعب الذي يرفض أي نوع من الإفلات من العقاب للمجرمين والمسؤولين الفاسدين وإرهابيي المخدرات".

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وأدى اقتحام الشرطة الإكوادورية لسفارة المكسيك لاعتقال نائب الرئيس الإكوادوري السابق المتهم بالفساد خورخي غلاس الذي لجأ إليها، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين مكسيكو وكيتو واحتجاجات دولية.

وكانت المكسيك قد منحت غلاس حق اللجوء قبل ساعات قليلة من عملية الدهم، وهي أعلنت عزمها على إحالة ملف الاقتحام على محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويحتمي غلاس في السفارة المكسيكية منذ 17 ديسمبر مع فتح سلطات بلاده تحقيقا يطاله بشبهات فساد، وصدرت مذكّرة توقيف بحقه في هذه القضية في يناير.

وطوّقت قوات خاصة إكوادورية السفارة المكسيكية وتسلق عنصر واحد على الأقل الجدران، في عملية دهم قد تكون غير مسبوقة لمقر دبلوماسي.

وتعتبر المقرات الدبلوماسية أراض خاضعة لسيادة البلد الذي تمثّله، ولا يجوز انتهاك حرمتها.

المصدر: وكالات