الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة مقترحات جدية حول أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لمناقشة "مقترحات جدية" بشأن أوكرانيا، تراعي مصالحها.

وقال مدير دائرة بلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، في تصريح لوكالة "تاس"، نشر يوم الثلاثاء: "نحن منفتحون على الحوار ومستعدون لمناقشة مقترحات جدية بالفعل، مبنية على الواقع الحديث ومراعاة مصالحنا المشروعة".

وتابع: "للأسف لا تزال كييف والغرب مركزين على "معادلة زيلينسكي" ويواصلان التحضير لـ "مؤتمر سلام" في سويسرا، وهو مثيل لـ "عملية كوبنهاغن" الفاشلة، ويجذبان دول الجنوب العالمي للمشاركة فيه عن طريق الخداع".

إقرأ المزيد

وأضاف: "وهم يقولون إنهم سيدعون روسيا أيضا. لكننا أعلنا أكثر من مرة أننا لن نشارك في مثل هذه اللقاءات ولن نناقش "معادلة زيلينسكي" الفاشلة أصلا، لا جملة ولا تفصيلا".

وأشار إلى أن "كل هذه الجوانب نتحدث عنها بصراحة مع أصدقائنا الصينيين وغيرهم من دول الأغلبية العالمية".

يذكر أن سويسرا تعتزم عقد مؤتمر حول السلام في أوكرانيا. وتسعى الأخيرة لتفعيل ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي للسلام" خلال هذا المؤتمر، والتي رفضتها روسيا، معتبرة اياها "منفصلة عن الواقع".

المصدر: تاس