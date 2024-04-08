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استعدادات لافتتاح مقر جديد للقنصلية الإيرانية في دمشق (فيديو+صور)

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استعدادات لافتتاح مقر جديد للقنصلية الإيرانية في دمشق (فيديو+صور)
RT
مقر جديد للقنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق
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يعتزم وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان افتتاح مبنى القنصلية الجديد خلال زيارته إلى العاصمة دمشق، ويبعد عدة أمتار عن المبنى الذي تم تدميره الاثنين الماضي بهجوم إسرائيلي.

والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بنظيره الإيراني عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية السورية في دمشق، وقال عبد اللهيان: "الكيان الصهيوني سيعاقب وسيتلقى الرد".

استعدادات لافتتاح مقر جديد للقنصلية الإيرانية في دمشق (فيديو+صور)مقر جديد للقنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق

وأكد عبد اللهيان لدى لقائه نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق أن الكيان الصهيوني الذي هاجم مبنى القنصلية الإيرانية سيعاقب وسيتلقى الرد اللازم.

استعدادات لافتتاح مقر جديد للقنصلية الإيرانية في دمشق (فيديو+صور)مقر جديد للقنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق

ولفت إلى أن إيران تعتبر أمن سوريا من أمنها. وقال: "نتنياهو هو الآن يعيش أنفاسه الأخيرة ".

كما ثمن عبد اللهيان قيام نظيره السوري بتفقد مقر إقامة السفير الإيراني والقسم القنصلي للسفارة بعد القصف الإسرائيلي  يوم الاثنين الماضي في العاصمة دمشق.

من جهته أكد وزير الخارجية السوري خلال اللقاء أيضا  "لا سوريا ولا إيران تعترفان بهذا الكيان".

المصدر: RT

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