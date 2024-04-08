رومانيا.. انطلاق مناورات "الدرع البحري 2024" بمشاركة 13 دولة

انطلقت اليوم الاثنين في رومانيا المناورات العسكرية واسعة النطاق "الدرع البحري-2024" بمشاركة أكثر من 2200 عسكري من 13 دولة و135 من المعدات التقنية و27 سفينة حربية.

وتهدف هذه التدريبات بحسب بيان وزارة الدفاع الرومانية إلى تدريب القوات المتحالفة وذلك بعد مقترح تقدمت به رومانيا خلال انعقاد قمة الناتو في وارسو عام 2016 بهدف "تعزيز الإجراءات الأمنية على الجانب الجنوبي الشرقي لأوروبا".

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وقال بيان الدفاع: "سيشارك أكثر من 2200 جندي من رومانيا و12 من الحلفاء والشركاء الآخرين في الفترة من 8 إلى 21 أبريل في مناورة الناتو البحرية الشاملة 2024، والتي ستقام في جنوب شرق رومانيا على البحر وفي الأنهار، بما في ذلك دلتا الدانوب والمنطقة الساحلية".

ويشارك في هذه المناورات عسكريون من بلغاريا ومولدوفا وفرنسا وجورجيا واليونان وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وبولندا والبرتغال وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ستشمل التدريبات 135 من الوسائط الفنية وتتنوع بين 27 سفينة بحرية ونهرية، و17 طائرة، و91 عربة وقارب.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم المناورات وإجراءها يتم من قبل البحرية الرومانية تحت قيادة نائب الأدميرال إيوان غورغيسكو.

وتقول الدفاع الرومانية إن هذه المناورات "تساعد في تعزيز المبادرات والمصالح الإقليمية والدولية لرومانيا فضلا عن زيادة مستوى التشغيل البيني بين القوات المشاركة".

المصدر: نوفوستي